هل يغيب الفرنسي بوغبا عن مونديال قطر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، إن من غير المرجح أن يلعب الدولي الفرنسي بول بوغبا مرة أخرى مع «السيدة العجوز» قبل مونديال قطر 2022.

ولم يرتد لاعب منتخب «الديوك» قميص يوفنتوس بسبب إصابة في ركبته، وذلك منذ عودته إلى «الكالتشيو» هذا الصيف، في حين لم يتبق أمام فريقه سوى 5 مباريات قبل مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر.

وأكد أليغري أن فيديريكو كييزا، وبوغبا، ليسا في المجموعة، لا توجد فرصة لأن يكونا ضمن قائمة الأربعاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا ، وهناك نسبة 99% ألا يكونا متاحين أمام إنتر (الأحد 6 الشهر المقبل).

وتابع، «إذا عادا، وهو أمر غير مرجح، سيكونان متاحين ضد فيرونا ولاتسيو (المرحلتان 14 و15)».

ولم يتم تحديد موعد لاستئناف نشاط لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي بطل العالم الذي يستهل الدفاع عن لقبه في قطر أمام أستراليا في 22 نوفمبر المقبل.

وصرح ديدييه ديشان مدرب «الديوك»، بأن الشيء الوحيد المؤكد هو أنه لن يستدعي لاعبا غير قادر على اللعب في بداية المسابقة، آملا في أن يتمكن بوغبا من اللعب قبل البطولة العالمية، لأنه يعاني من نقص مقارنة مع الآخرين.

كما مني المنتخب الفرنسي بنكسة أخرى، إذ تحوم الشكوك حول مدافعه الفرنسي رافايل فاران، الذي أصيب في فخذه، وبدوره لن يخوض أي مباراة مع فريقه مانشستر يونايتد قبل انطلاق المونديال، حسبما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ، الأربعاء الماضي.

وسيعلن ديشان عن قائمته النهائية لمونديال قطر في التاسع من نوفمبر المقبل.