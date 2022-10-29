أحمد موسى : لقطة الموسم «شيكابالا وسيد عبد الحفيظ»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن شيكابالا كابتن نادي الزمالك، قام باصطحاب مؤمن زكريا بعد فوز الأهلي بكأس السوبر، وتعد لقطة الموسم، وتمثل روح رياضية من شيكابالا، وأيضا سيد عبد الحفيظ صافح شيكابالا.

وقال أحمد موسى، أن جمهوري الأهلي والزمالك، كانوا مثالا للروح الرياضية، معلقا "مكسب السوبر المصري بالأمس هو الروح الرياضية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أنه من أول لحظة في اللقاء، بدأ الأهلي بالضغط، وكان كولر المدير الفني للنادي الأهلي هو “نجم اللقاء”.

وأشار أحمد موسى إلى أن برونو سافيو أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي بجدارة، وأظهر المهارة البرازيلية، وأيضا الهدف الثاني كان رائعا وبمهارة عالية من طاهر محمد طاهر.