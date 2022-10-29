شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يعنف لاعبى إنبى بعد السقوط أمام المصرى ويتوعدهم بالعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبى الفريق البترولى، في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووجه كشرى اللوم للاعبيه بشدة بسبب عدم تنفيذ تعليماته والتقصير أمام المصرى ولثانى مباراة على التوالي بعد السقوط في اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف رغم أن الفريق البترولى كان البادئ بالتسجيل في المباراة.

وتوعد كشري اللاعبين بفرض عقوبات مالية شديدة مشدداً عليهم بأنه لن يرحم المقصر أو يترك مجالاً للاستهتار في الفريق حتى لا يتعرض الفريق لنفس موقف الموسم الماضى الذى صارع فيه على البقاء في الدورى حتى الجولات الأخيرة.

وحصل فريق إنبى على نقطة وحيدة من أصل 9 نقاط كانت على حساب بيراميدز في الجولة الأولى في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بينما سقط الفريق البترولى في فخ الخسارة في الجولة الثانية والتالتة أمام طلائع الجيش والمصرى على الترتيب.

وتلقت شباك عبد العزيز البلعوطى حارس إنبى هدفين من مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم لاعبا المصرى، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.