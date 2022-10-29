شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب يطالب لاعبي الحرس بردة فعل قوية أمام سموحة بعد أول هزيمتين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، من لاعبيه الرد على الانتقادات التي طالتهم في أول جولتين، من خلال ردة فعل قوية في مباراة سموحة المنتظرة بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال أيوب للاعبين في التدريبات أن الجهود التي بذلها معهم خلال فترة التحضير يجب أن تظهر في مباراة سموحة حتى لا ينساق الفريق لهزيمة ثالثة تؤثر على حظوظهم في البقاء بين الكبار في الدوري.

وأوضح أيوب أن المعسكرات التي خاضها الحرس كان الهدف منها إحداث انسجام بين اللاعبين، خاصة أن هناك أكثر من 9 عناصر تلعب في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى عدد الصفقات الجديدة والتي وصلت لـ15 صفقة.

وأثنى أيوب على التزام اللاعبين تكتيكيًا في المباراتين السابقتين أمام فاركو وفيوتشر، لكنه حثهم على التركيز في انهاء الهجمات والتمركز الدفاعي وقت امتلاك الخصم الكرة.

من جانبه كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج أن كرة عمر بسام، لاعب حرس الحدود، في لقاء فاركو، لم تكن تستحق احتساب ركلة جزاء وفقا لقرار حكم المباراة، وأن استدعاءه من جانب حكام الفيديو، والتأكيد على أن الكرة خطأ من خارج منطقة الجزاء، كان قرارا صحيحيا.