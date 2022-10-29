شكرا لقرائتكم خبر عن أول ضحايا المدربين بالموسم الجديد.. استقالة ربيع ياسين من تدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، باعتذار عن عدم إكمال مهمته التدريبية لفريق الكرة الأول بالنادي، بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأصبح ربيع ياسين أول ضحايا المدربين في الموسم الجديد للدوري الممتاز، حيث فضل المدرب الاستقالة بعد تعرض زهرة الجنوب لثلاث هزائم متتالية.

حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحصد المحلة ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 7 محتلاً صدارة ترتيب فرق الدورى، فيما استمر فريق أسوان فى المركز الـ 17 بدون نقاط.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: أحمد كاستلو - محمد عطوة - أحمد دحروج - محمد مصطفى ميدو، خط الوسط: محمد جدو - مصطفى عناني - عماد فتحي - أحمد خالد، خط الهجوم: ماليك إيفونا - أحمد بالحاج.