شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يهزم سموحة 82- 52 في دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق سموحة بنتيجة 82- 52، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها «رجال سلة الأهلي» عرضًا قويًّا، وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 82- 52.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 66-84، ضمن منافسات دوري المرتبط.