شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقض فريق غزل المحلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وخطفها من القطبين الأهلي والزمالك، بعدما حقق فوزا مثيرا على أسوان.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى 7 نقاط، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، ليتفوق زعيم الفلاحين على الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي، الذين جاءوا في المراتب من الثاني إلى الرابع على الترتيب برصيد 6 نقاط.

وأقيمت اليوم السبت مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث فاز المحلة على أسوان، وفاز المصري على إنبي.

في المباراة الأولى، حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفي المواجهة الثانية، حقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد نهاية مباريات اليوم السبت كالتالي: