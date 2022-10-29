شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد موقف عزت وبركات من المشاركة مع الداخلية أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي محمود عزت وبركات حجاج، لاعبي الداخلية، لاختبار طبي غدا الأحد، من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في مباراة فريقهما ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

محمود عزت لم يشارك في مباراتي فريقه بافتتاح الدوري ضد طلائع الجيش والاتحاد السكندري؛ بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني بركان من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أن محمود عزت يعاني من الإصابة بشد في العضلية الأمامية تعرض لها قبل انطلاق منافسات الدوري، وغاب بسببها عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية، ويحتاج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأوضح الدسوقي أنه يتم تجهيز محمود عزت من أجل المشاركة في مباراة الأهلي في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري في أول نوفمبر المقبل، بحيث يكون اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي، وبات جاهزا للمشاركة في هذه المباراة.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره الأهلي على ملعب استاد السويس الجديد يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين ويحتل المركز الرابع بجدول الدوري، بينما حقق الداخلية نقطة واحدة ويحتل المركز الرابع عشر.