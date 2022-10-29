شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع هوفنهايم الألماني في قائمة منتخب الناشئين.. جوكر جديد يحمل ألوان الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، المدافع الألماني تيبو جوبرييل كريستيان، صاحب الأصول المصرية والمحترف ضمن صفوف هوفنهايم الألماني، لقائمة المنتخب المسافرة للجزائر لخوض تصفيات أفريقيا.

تيبو أكد في وقت سابق اعتزازه بتمثيل المنتخب والمشاركة معه في البطولات المختلفة، ولبى وهبة أمنية اللاعب باستدعائه لحمل ألوان الفراعنة.

تيبو جوبرييل كريستيان من مواليد عام 2006، لأب ألماني وأم مصرية ويمكنه تمثيل أي من المنتخبين المصري أو الألماني، ويجيد اللعب في مركزي المدافع وخط الوسط المدافع، ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية جيدة، وقدرات تهديفية مميزة بفضل اتقانه لضربات الرأس وتسديد ركلات الجزاء.

وشهدت القائمة وجود تيبو جبريال كريستيان مدافع فريق هوفنهايم الألماني، والذي يمتلك الجنسيتين المصرية والألمانية.

وجاءت القائمة: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – عمر كمال – زياد هيثم.

الدفاع: على نوفل – محمد عبد المنعم – عمرو محمد – أمير علاء – أحمد عابدين – محمد نبيه – عبد الرحمن على- تيبو كريستيان

الوسط: يوسف إسلام – محمد السيد – مصطفى عكاشة – مروان عبد الفتاح – إبراهيم عادل – محمد عبد الناصر – عمر خضر – حسام حسن – عمر سيد معوض

الهجوم: أيمن أمير – حسام عادل – محمد هيثم – محسن أشرف

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم كلا من: المغرب وليبيا وتونس.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة الأفريقية مرة وحيدة عام 1997، وسبق أن احتل المركز الرابع في نسخة 2003.