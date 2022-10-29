اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 29-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وصل إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي، بعد خسارة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

كولر بعد التتويج بالسوبر: سعيد لتوصيل أفكارى للأهلى فى وقت قصير

 

2328123d5a.jpg

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة كأس السوبر المصرى

20221025110049049.jpg

الأهلي في رسالة إلى الشناوي وسافيو: "السد المنيع" و"الساحر"

9d349fe5f5.jpg

25 لاعبا فى قائمة منتخب الناشئين قبل السفر إلى الجزائر

 

e3f4ecf646.jpg

المنتخب الأولمبي بالزي الأحمر وإيسواتيني بالأزرق في مباراة العودة

78e39e427f.jpg

فاطمة عمر تتوج بـ8 ذهبيات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبي

49d15aa84f.jpg

المصري يهزم إنبي بهدفي مروان ودغموم ويرتقي للمركز الثامن في الدوري

 

76680942a7.jpg

مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

2c228f62e9.jpg

الغندور جاهز لقيادة الاتحاد السكندرى فى مواجهة الطلائع

93d9b24d93.jpg

غزل المحلة يهزم أسوان بهدف +90 ويعتلى صدارة الدورى الممتاز.. فيديو

711632f49e.jpg
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا