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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وصل إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي، بعد خسارة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.
بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة كأس السوبر المصرى
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