شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يتوج بذهبية وبرونزية بطولة العالم للكوميتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فاطمة عبد الناصر، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، بالميدالية الذهبية للكوميتيه، بعد الفوز على بطلة المجر، خلال منافسات بطولة العالم المقامة في تركيا خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشاركت فاطمة في منافسات الكوميتيه شابات وزن 59 كيلو، ونجحت في التفوق على لاعبة منتخب المجر بعد تقديم أداء متميز، لتتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم.



كما نجحت مريم العزبي، لاعبة الأهلي، في التأهل للمرحلة النهائية من منافسات الكاتا جماعي شابات، وتقام المباراة النهائية غدًا.

فيما حصد ياسين أحمد عادل، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية، بعد الفوز على بطل سويسرا، في منافسات بطولة العالم المقامة في تركيا خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهدت مشاركة ياسين في منافسات الكوميتيه ناشئين وزن 70 كيلو أداء قويا للغاية، وقدم خلالها لاعب الأهلي مستوى متميزًا للغاية، ليحقق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق.

وتشهد بطولة العالم مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الأهلي الذين يسعون للظهور بشكل مميز وحصد المزيد من الميداليات.