شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 29 - 10 - 2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث فاز المحلة على أسوان، وفاز المصري على إنبي.

أسوان 0 - 1 المحلة

في المباراة الأولى، حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحصد المحلة ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 7 محتلاً صدارة ترتيب فرق الدورى، فيما استمر فريق أسوان فى المركز الـ 17 بدون نقاط.

المصري 2 - 0 إنبي

وفي المواجهة الثانية، حقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل أنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.