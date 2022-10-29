"تاريخي" صلاح يرفع رصيده إلى 122 هدف بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول، في شباك ليدز يونايتد، في اللقاء المقام بين الفريقين، على ملعب انفيلد، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح بعد استغلال عرضية نموذجية من الأسكتلندي روبرتسون، حولها الفرعون ببراعة في الشباك معدلًا النتيجة، بعد تأخر فريقه بهدف عن طريق الإسباني رودريجو.

ويحتاج صلاح الذي تخطى أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تسجيل هدف آخر في مباراة الليلة، من أجل الصعود إلي المركز السابع في قائمة هدافي الريدز في الدوري الإنجليزي، ومعادلة رقم جاك باركنسون صاحب الـ123 هدفًا.

ويحتل ليفربول المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.