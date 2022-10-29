دورتموند ينتصر على فرانكفورت في مباراة عصيبة بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق بوروسيا دورتموند، فوزًا صعبًا أمام آينتراخت فرانكفورت، بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب دوتش بانك بارك، لحساب مواجهات الجولة 12 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وتقدم أسود فيستيفاليا بالهدف الأول عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 21، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 26 عن طريق دايتشي كامادا بتصويبة أكثر من رائعة.

وفي الشوط الثاني ، تمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف الفوز لصالح الضيوف في الدقيقة 52 بعد عمل جماعي مميز، انتهى بتصويبة قوية في شباك كيفن تراب.

ورفع الفوز رصيد بوروسيا دورتموند إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف آينتراخت فرانكفورت عند المركز الخامس برصيد 20 نقطة.