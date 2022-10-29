مباشر بريميرليج.. ليفربول 1-1 ليدز يونايتد.. صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض ليفربول لخسارة جديدة محليًا عن طريق ليدز يونايتد بهدف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن الأسبوع الـ14 من منافسات بريميرليج.

ليفربول كان خسر الجولة الماضية من نوتنجهام فورست بهدف دون رد، ليتعرض ليفربول لخسارة رابعة خلال هذا الموسم والأول على ملعبه.

وواصل "الريدز" نتائجه السلبية محليًا حيث أصبح ليفربول في المركز التاسع برصيد 16 نقطة وعلى بعد 13 نقطة كاملة من المتصدر مؤقتًا مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على ليستر سيتي بهدف دون رد عصر اليوم السبت.

في المقابل، هرب ليدز يونايتد من منطقة الهبوط ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفًا لمصلحة ليفربول في الدقيقة 14، إلا أن الهدف لم يكف في تحقيق الفوز.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندرو روبيرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - تياجو ألكانتارا - هيرفي إليوت - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.

تفاصيل المباراة

صلاح هدد مرمى ليدز مبكرًا في الدقيقة الأول بكرة طولية من أليسون يخطأ من خلالها مدافع ليدز يونايتد ليسدد "مو" نحو مرمى الفريق الضيف قبل أن ينقذ مدافع ليدز مرماه ويحولها لركنية.

خطأ فادح ارتكبه جو جوميز في الدقيقة الرابعة ليتسبب في هدف لصالح ليدز يستغلها رودريجو ويحولها في شباك ليفربول لتصبح النتيجة (1-0) لصالح الفريق الضيف.

في الدقيقة 13، أهدر فيرمينو فرصة التسجيل لصالح ليفربول بعد تمريرة رائعة من نونيز ينفرد المهاجم البرازيلي لكن يسدد ويبعدها حارس ليدز إلى ركنية.

صلاح بعدها تمكن من تسجيل التعادل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 14 بعد عرضية من روبيرتسون لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة 20 شهدت فرصة خطيرة عن طريق تسديدة من برندن آرونسون ترتطم الكرة في القائم وسط تراجع دفاعي من جانب "الريدز".

وفي الدقيقة 21، تألق أليسون بيكر حارس ليفربول ليحرم هاريسون من إضافة هدف ثانٍ لصالح ليدز يونايتد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

تمريرة رائعة قدمها أرنولد في الدقيقة 32 لصالح نونيز لينفرد بمرمى ليدز لكن حارس الفريق الضيف إيلان ميلييه يتألق ويبعد الكرة.

صلاح في الدقيقة 39، أتيحت فرصة له من أجل التسجيل ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس ليدز.

وكاد كوخ مدافع ليدز يتسبب في هدفًا لصالح ليفربول بعد عرضية من روبيرتسون ترتطم في قدم مدافع ليدز وتمر بجوار القائم بقليل لتتحول الكرة لركنية في الدقيقة 45.

روبيرتسون في الدقيقة 60 حاول تسجيل هدف التقدم لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يبعدها حارس ليدز يونايتد بنجاح.

نونيز في الدقيقة 66 أهدر انفرادًا وفرصة إضافة هدف لليفربول بعد تمريرة من صلاح لكن حارس ليدز يواصل تألقه ويبعدها.

إيلان ميلييه واصل الحفاظ على فرص فريقه في الخروج ولو بنقطة بعدما أبعد فرصة هدف من جوردان هندرسون الذي سدد من داخل منطقة الجزاء تتحول الكرة لركلة ركنية في الدقيقة 67.

فرصة أخرى أبعدها حارس ليدز بتسديدة رائعة من نونيز على حدود منطقة الجزاء تتحول الكرة لركلة ركنية في الدقيقة 79.

فرصة أتيحت عند فيرمينو في الدقيقة 81 بعد رأسية من نونيز ليسدد مهاجم ليفربول كرة من عند نقطة الجزاء لكن لا جديد حارس ليدز يتصدى للفرصة بنجاح ليحرم ليفربول من هدف التقدم.

في الدقيقة 90 ومفاجأة غير متوقعة سجل كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد وسط تهاون من مدافعي ليفربول ليتقدم الضيوف في النتيجة وتصبح (2-1).