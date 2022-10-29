الزمالك يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، مساء اليوم السبت، قادمة من الإمارات بعد خسارة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لموسم "2020-2021" بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء أمس باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وسجل هدفا الأهلي أمام الزمالك برونو سافيو وكريم فؤاد، ليحصد الفريق الأحمر السوبر الثاني عشر في تاريخه، بينما يتوقف الأبيض عند 4 ألقاب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

وكان الفريق الأبيض بدأ موسمه في الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم انتصر على سيراميكا بنفس النتيجة.