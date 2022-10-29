محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به ليدز يونايتد والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم بالجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، كما يعود تياجو ألكانتارا لصفوف الريدز بعد غيابه في آخر مباراتين.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع ليدز يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.