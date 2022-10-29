أتليتيكو مدريد يسقط في فخ قاديش بعد مباراة مثيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - زاد قاديش محن ضيفه أتليتيكو مدريد عندما تغلب عليه 3-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاءت خسارة أتليتيكو مدريد بعد ثلاثة أيام على تعادله المثير أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وخروجه خالي الوفاض منها.



في المقابل، حقق قاديش فوزه الثالث هذا الموسم وصعد إلى المركز الثامن عشر مؤقتاً برصيد 10 نقاط.



وفاجأ قاديش ضيفه بهدف مبكر بعد 28 ثانية سجله الكونغولي الديموقراطي ثيو بونغوندا إثر تمريرة من الأوروغوياني ألفونسو إسبينو.



وتلقى أتليتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الدولي ألفارو موراتا في الدقيقة العاشرة فترك مكانه للبرازيلي ماتيوس كونيا.



ووجد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أنفسهم متخلفين بهدفين نظيفين عندما عزز لاعب الوسط أليكس فرنانديس تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 81.



واستفاد فريق العاصمة من هدية مدافع قاديش لويس هرنانديس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (85)، قبل أن يدرك البديل الدولي البرتغالي جواو فيليكس التعادل في الدقيقة 89 إثر تمريرة من البديل الآخر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لكن المهاجم روبن سوبرينو خطف هدف الفوز لقاديش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

(بي ان سبورت)

