الامارات | شباب الأهلي يعود إلى المنافسة على لقب الدوري من بوابة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول شباب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز على العين بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 16 نقطة ويدخل أجواء المنافسة على اللقب ويتوقف رصيد «الزعيم» عند 13 نقطة.

وفي الدقيقة 10 أحرز محمد مرزوق الهدف الأول لمصلحة العين عن طريق الخطأ بعدما لعب الأوكراني يارمولينكو كرة جميلة إلى إيريك الذي انفرد بالمرمى وحاول مرزوق إبعاد الكرة ولكنها اتجهت نحو المرمى وأبعدها البلجيكي جايسون دينايير ولكن بعدما تجاوزت خط المرمى.



وفي الدقيقة 43 أحرز عمر خريبين الهدف الأول لـ «فرسان دبي» بعدما سدد يوري سيزار كرة قوية ارتدت من خالد عيسى وأكملها خريبين في المرمى.

وفي الدقيقة 74 أحرز الأوزبكي عزيز غانييف الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست يد خالد عيسى وارتدت من القائم إلى داخل المرمى.