شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يحذر لاعبى سموحة من صحوة الحرس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود فى المباراة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب المكس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد العشرى للاعبين، أن هزيمة الحرس من فاركو وفيوتشر وعدمه حصوله على أى نقطة لن تخدعنا، مؤكدًا أن الحرس سيقاتل أمام سموحة لتحقيق الفوز وأن المباراة لن تكون سهلة للفريقين.



وطالب العشرى من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم في جدول الدوري، بعدما سقط سموحة أمام الزمالك وتعادل مع البنك الأهلى.

وخاض فريق سموحة مباراة ودية أمس أمام فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى، اطمئن فيها العشرى على جميع اللاعبين.