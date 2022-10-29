شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في رسالة إلى الشناوي وسافيو: "السد المنيع" و"الساحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر رسالة إلى ثنائي الفريق الأحمر محمد الشناوي والبرازيلي برونو سافيو، بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، عقب الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وكتبت صفحة الأهلي في رسالة إلى برونو سافيو: "الساحر"، ووجهت رسالة أخرى إلى محمد الشناوي: "سد الأهلي المنيع".

وأحرز برونو سافيو هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك وساهم في التتويج باللقب.

فيما ساهم الشناوي في التتويج بلقب السوبر المصري بعد التألق والخروج بشباك نظيفة.



الشناوي