25 لاعبا فى قائمة منتخب الناشئين قبل السفر إلى الجزائر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة، المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، القائمة النهائية التي ستغادر إلى الجزائر لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين “الجزائر 2023”.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين كالتالي:في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم.

في خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبد المنعم وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبد الرحمن علي.

في خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومصطفى عكاشة، ومروان عبد الفتاح وإبراهيم عادل وعلي إيهاب ومحمد عبد الناصر وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

في خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف، تيبو كريستيان.

وتضم مجموعة شمال إفريقيا منتخبات ليبيا، تونس والمغرب إلى جانب المنتخب المصري، وتقام التصفيات بالأراضي الجزائرية خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويواجه منتخب الناشئين نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 وأخيراً المغرب 14 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم إفريقيا تحت 17 عاما في شهر أبريل 2023، وتقام تصفيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، ويتأهل من مجموعة مصر منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.