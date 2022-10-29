المنتخب الأولمبي بالزي الأحمر وإيسواتيني بالأزرق في مباراة العودة

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة العودة بين منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره إيسواتيني، المقرر لها غدا الأحد، فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"، عن ارتداء المنتخب الأوليمبي الزي الأساسي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والشراب الأسود فيما يرتدى إيسواتيني الزى الأزرق كاملا.

وحضر الاجتماع من جانب المنتخب الأوليمبي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، وعيد سليمان مسئول المهمات.

كما حضره جمال سالم مراقب المباراة ود. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالإسكندرية ومسئولو الأمن والسلامة والإسعاف.

وتنص اللوائح على أنه فى حالة التعادل سلبيا مثلما جاءت نتيجة الذهاب سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء لوقت إضافي.