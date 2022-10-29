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الامارات | «فيفا» يهدد باستبعاد تونس من المشاركة في مونديال قطر 2022

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد التونسي للعبة الشعبية من أن مشاركة البلاد في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر هذا العام ربما تتعرض للتهديد إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

وتأهلت تونس للنهائيات العالمية للمرة السادسة وأوقعتها قرعة الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا حاملة القب وأستراليا والدنمرك.

وسيبدأ المنتخب التونسي مسيرته في النهائيات في مواجهة الدنمرك يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأرسل الفيفا خطابا إلى الاتحاد التونسي للعبة الأسبوع الماضي لخص فيه نقاط قلقه بعد أن هدد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش بحل بعض الهيئات إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي أزعجت الفيفا.

وأكد الفيفا لرويترز إرسال الخطاب لكن رفض الادلاء بمزيد من التعليقات.

ولم تتلق رويترز أي رد فوري من جانب الاتحاد التونسي أو وزارة التونسية.

وقال الخطاب إن عدم الالتزام بالاستقلالية في العمل من جانب الاتحاد التونسي سيعرض الاتحاد المحلي لعقوبات طبقا للوائح الفيفا من بينها الإيقاف.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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