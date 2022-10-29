الامارات | غزل المحلة يتصدر الدوري المصري بهدف "قاتل" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل فريق غزل المحلة المصري غياب الأهلي والزمالك عن مباريات الجولة الثالثة بسبب ارتباطهما بمباراة السوبر في الإمارات وتصدر الدوري المصري مؤقتاً عقب تحقيق فوزاً قاتلاً على مستضيفه فريق أسوان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب أحمد الشيخ في الدقيقة 90 من المباراة ليفوز غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة.

ووصل غزل المحلة إلى النقطة 7 في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق فوزين على الإسماعيلي وأسوان والتعادل مع المقاولون خارج ملعبه، ويأتي في المركز الثاني كلاً من الزمالك والاتحاد والأهلي ولكلاً منهم 6 نقاط من مباراتين فقط.

ويقدم غزل المحلة بداية استثنائية للدوري على عكس الأعوام الماضية حيث نجح الموسم الماضي في البقاء بالدوري بأخر مباراة في الدوري عقب الفوز على الاتحاد بصعوبة، وبعد أن كان يتوقع هبوطه الموسم الحالي، قدم مباريات قوية بعد التعاقد مع المدرب اليوناني بابا فاسيلو، الذي رفض مغادرة اللاعبين الموسم الماضي والاستغناء عنهم وقام بتدعيم الصفوف بعدد بسيط من اللاعبين ونجح في تغيير شكل الفريق تماماً.

ويتصدر هداف المحلة أحمد الشيخ، هدافي بطولة الدوري المصري برصيد 3 أهداف بواقع هدف في كل مباراة للمحلة، وحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المحلة وأسوان، عقب تحقيق هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 من متابعة لركلة ركنية لعبها من أسفل الحارس.