خبير لوائح: شيكابالا مهدد بالإيقاف 8 مباريات بسبب أحداث السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، مهدد بالإيقاف من 4 إلى 8 مباريات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، بعد انفعاله على الجماهير وغيابه عن مراسم تسليم ميداليات المركز الثاني، بعد خسارة فريقه لقب السوبر أمام الأهلي.

وقال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏"وفقآ للائحة عقوبة الاتحاد المصري، عقوبة إرتكاب أى فعل من شأنه أثارة الجماهير ايقاف من 4 إلى 8 مباريات و غرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه".

من جانبه، كشف حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، عن دخول محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك، في مشادة معه، على هامش مباراة السوبر المصري بين القطبين في الإمارات.

وأوضح أن شيكابالا تحدث معه، قائلًا: “وجدت شيكابالا يسب لي، فنظرت له وقلت من تسب قال أسبك أنت، سألته مرة أخرى تسبني أنا؟ قال نعم أنت”.

وأضاف: “مش عارف ليه عمل كده، أنا أكتر لاعب دافعت عن شيكابالا”.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وسجل هدفي الأهلي البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد، في الدقيقتين (40 و91).