شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يرفض المكافآت الخاصة قبل موقعة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، رصد مكافآت خاصة للاعبي فريقه، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في مباراتهم القادمة ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أكد الدسوقي، خلال تصريحات خاصة، أنه لن يتم رصد مكافآت خاصة والاكتفاء بما هو مقرر في لائحة الفريق الشرطي العادية، باعتبارها مباراة مثل أي مباراة في الدوري، ولكن فريقه سيقدم كل ما في وسعه لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة تحسن من وضعه في ترتيب الدوري.

شدد الدسوقي على أن الداخلية استعد جيدا لمباراته القادمة ضد الأهلي، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تساعد فريقه في المنافسة على احتلال مركز جيد في جدول الدوري.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره الأهلي على ملعب استاد السويس الجديد يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين ويحتل المركز الرابع بجدول الدوري، بينما حقق الداخلية نقطة واحدة ويحتل المركز الرابع عشر.