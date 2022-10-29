شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة النادي الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي، بعد خسارة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، في مباراة الأمس، حيث قدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه، ليصيح الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.