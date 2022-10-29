مروان حمدى رجل مباراة المصري وإنبي فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - فاز مروان حمدي، مهاجم المصري، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي فى الجولة الثالثة من الدوري المصري، وسجل مروان هدف المصري الأول مع الدقيقة 72، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله عبد الرحيم دغموم.

وحقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل أنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.