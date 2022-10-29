شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر تتوج بـ8 ذهبيات بالبطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بـ8 ميداليات ذهبية في وزن 67 كجم، خلال مشاركتها ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وحلت فاطمة في المركز الأول بعد رفع 123 كجم، تليها اللاعبة النيجيرية لوسي ايجيك برفع وزن 122 كجم ثم المصرية جيهان عبد العزيز غريب بعدما رفعت وزن 107 كجم.