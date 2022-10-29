شكرا لقرائتكم خبر عن كولر رابع مدرب أجنبي يبدأ ألقابه مع الأهلي بالسوبر.. وثانى سويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لقائمة المدربين الأجانب الذين حققوا لقب السوبر فى بداية مشوارهم مع الفريق الأحمر، ليكون السوبر أول ألقابهم فى تحقيق البطولات مع الأهلي، بعدما قاد النسور لحصد لقب السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وسبق كولر فى تحقيق لقب السوبر فى أول مشواره مع الأهلي كل من البرتغالي توني أوليفيرا والإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأخير مواطنه السويسرى رينيه فايلر.

وأصبح مارسيل كولر ثانى مدرب سويسري يحقق لقب السوبر المصرى فى أول ألقابه بقيادة الأهلي بعد مواطنه فايلر، والمفارقة أن الثنائي حقق اللقب على حساب الغريم التقليدي الزمالك، حيث حقق فايلر اللقب عام 2019 بعد الفوز على الزمالك بالسوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح كولر فى الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة.

وقاد كولر الأهلي فى 5 مباريات بثلاث مسابقات هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري، وفاز فيها جميعا، وكان الفوز على حساب كل من الاتحاد المسنتيري التونسي ذهابا وإياب والإسماعيلي وأسوان في الدوري والزمالك في السوبر المصري.

وتولى كولر تدريب الأهلي بداية الموسم الحالي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بسبب سوء النتائج.