شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم إنبي بهدفي مروان ودغموم ويرتقي للمركز الثامن في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري فوزا مثيرا على نظيره إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعدما أرسل أحمد الشيخ تمريرة رائعة من جهة اليمين تابعها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس البلعوطي لداخل الشباك، بينما سجل عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المصري للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة وانتصار وتعادل، بينما يحتل أنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وهزيمتين.

وجاء تشكيل المصري في حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: محمد دبش، عماد الدين بوبكر، حسين السيد، كريم العراقي، وفي الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، وفي الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضم تشكيل إنبي في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا- خالد رضا - محمد حامد ، وفي خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - محمد حمدي - مودي ناصر - إيريك تراوري، والهجوم: رفيق كابو.