شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يفتتح أول أهداف المصرى بالدوري فى مرمى إنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مروان حمدي مهاجم المصري أول أهداف فريقه فى مسابقة الدوري بمرمى إنبي فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل المصري في حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: محمد دبش، عماد الدين بوبكر، حسين السيد، كريم العراقي، وفي الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، وفي الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضم تشكيل إنبي في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا- خالد رضا - محمد حامد ، وفي خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - محمد حمدي - مودي ناصر - إيريك تراوري ، والهجوم: رفيق كابو.

يدخل المصري المباراة برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث هزم من سيراميكا، وتعادل مع بيراميدز، فى حين تلقى إنبى أول هزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة ايضا.