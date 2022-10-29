شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد تحقق 3 ميداليات ذهبية فى بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة العالمية نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بثلاث ميداليات ذهبية فى ميزان 71 كيلو جرام خلال منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى أول نوفمبر.

وفازت نعمة فى منافسات النتر والكلين والمجموع وتألقت وأشعل فوزها صالة رقم تلاته باستاد القاهرة بعدما احتفلت الجماهير ببطلة مصر احتفال خاص وهتفت الجماهير لها ونشرت صورها فى المدرجات وطالبتها بالميدالية الاولمبية في باريس .

وفي ميزان 59 أضافت بسمة عماد ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين، وبهذه النتائج ارتفع رصيد منتخبنا الوطني من الميداليات إلى 12 ميدالية 9 ذهب وفضية وبرونزيتين.