شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهلهل، رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، منح مصر حق تنظيم بطولة أفريقيا 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس.

جاء الإعلان خلال حفل افتتاح النسخة الحالية من البطولة التى تنظمها مصر بنجاح كبير بمشاركة 19 دولة أفريقية، والتى افتتحها أمس الأول وزير الرياضة فى حضور خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، واللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكري، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، ولفيف من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

من جهته أعرب خالد المهلهل، رئيس الأتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، عن سعادته بدعم القيادة السياسية المصرية لكافة الاتحادات الرياضية لاستضافة البطولات الدولية، مع تذليل كافة الصعوبات لإنجاح تلك البطولات.

كما قدم رئيس الاتحاد الأفريقي الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، للخروج بالبطولة التي تقام على أرض مصر فى أبهى صورها..

وفي اليوم الاول للبطولة خطف المنتخب المصري 6 ذهبيات أحرزتها حبيبه عبد الفتاح بواقع ثلاث ميداليات، وأضافت نورا محمد ثلاث أخرى وتتوالى منافسات البطولة.