تونس مهددة بالاستبعاد من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطاب مفاجئ أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، حول وجود تدخل حكومي في الفترة الماضية.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فجرت مفاجأة أن "فيفا" هدد الاتحاد التونسي لكرة القدم بالاستبعاد من مونديال قطر 2022.

المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة الرابعة مع كلاً من منتخبات: فرنسا - أستراليا - الدنمارك.

وطالب "فيفا" تفسيرًا من الاتحاد التونسي حول وضعه وحقيقة وجود تدخل من الحكومة التونسية خاصة بعد تصريح وزير الشباب والرياضة كمال دجيش.

"دجيش" هدد المسئولين في الاتحاد التونسي بالحل، مما أثار قلق "فيفا" بحسب ما جاء عبر إذاعة "موزاييك" التونسية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية نقلاً عن الإذاعية التونسية، فإن "فيفا" أمهل الوقت لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل الرد وتوضيح الموقف وإلا منتخب "نسور قرطاج" سيواجه خطر الإقصاء من بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب التونسي ضمن بطاقة الصعود لمونديال قطر عقب الفوز على منتخب مالي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتُعد مشاركة منتخب تونس في المونديال هيّ السادسة بعد نسخ: (1978) - (1998) - (2002) - (2006) - (2018) - (2022).

ويفتتح المنتخب التونسي مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الدنمارك ثم مواجهة أستراليا وأخيرًا مواجهة منتخب فرنسا بطل العالم في المونديال الأخير (2018).

وأشارت صحيفة "لو باريزيان"، أن المنتخب الإيطالي ينتظر هدية حال إقصاء منتخب تونس من مونديال قطر، حيث من المرجح أن يشارك منتخب "الأزوري" في كأس العالم باعتباره الأعلى تصنيفًا بين المنتخبات.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في التصنيف السادس خلف كلاً من منتخبات: البرازيل - بلجيكا - الأرجنتين - فرنسا - إنجلترا.

المنتخب التونسي ليس الوحيد المهدد بالإقصاء بل الأمر قد يصل للأندية المشاركة في المسابقات القارية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

ويشارك فريق الترجي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث وصل فريق "الدم والذهب" لدور المجموعات ليكون في التصنيف الأول رفقة الثلاثي: الأهلي - الرجاء والوداد المغربيين.

ويشارك ثلاثة فرق في مسابقة الكونفدرالية وهم: الأفريقي - الاتحاد المنستيري - الصفاقسي.

ومن المقرر أن يلعب الثلاثي التونسي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 الثاني ضد كلاً من:

الأفريقي × يانج أفريكانز التنزاني

الاتحاد المنستيري × نهضة بركان

الصفاقسي × أسكو كارا بطل توجو.