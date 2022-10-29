في مباراة مثيرة.. سام مرسي يسجل هدفا في تعادل إيبسويتش تاون أمام تشارلتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك سامي مرسي، على إيبسويتش تاون، في تعادل فريقه امام تشارلتون أثلتيك، بنتيجة 4-4، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الأنجليزي للدرجة الثانية.

وتقدم فريق إيبسويتش تاون بالهدف الأول في الدقيقة45 عن طريق اللاعب جورج ايدمونسون، قبل أن يسجل جون جيولس الهدف الثاني في الدقيقة52.

وتمكن اللاعب جيسوران راكساكي من تسجبل هدف تضيف الفارق لفريق تشارلتون أتليتك في الدقيفة 63، و اعقبها هدف التعادل في الدقيقة76 عن طريق البي مورجان.

وفي الدقيقة90+1، سجل فريدي لادابو الهدف الثالث لفريق ابسويتش تاون ، اعقبه هدف رابع في الدقيقة 904عن طريق سام مرسي.

ولم يستسلم فريق تشارلتون اتليتك ليسجل هدفين في الدقيقتين 90+6 و 90+9، عن طريق توماس، وجورج جوبسون.

وبتلك النتيجة، رفع ايبسويتش تاون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتي[، بينما وصل تشارلتون إلى 23 نقطة في المركز التاسع.