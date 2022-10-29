كولر يوجه رسالة بعد الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أبدى السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، سعادته بعدما أجاد لاعبو الفريق تطبيق فلسفته في وقت قصير، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل.

وتولى كولر تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، وتمكن من قيادته إلى التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وكذلك تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري المصري.

وتمكن كولر من التتويج مع الأهلي بأول بطولة بعدما قاد الفريق للفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 على ملعب "هزاع بن زايد"، مساء أمس الجمعة في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021.

وعاد الأهلي لمنصات التتويج بعد خسارة ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر، عبر حسابه الرسمي على "إنستاجرام"، اليوم السبت، "سعيد لأني تمكنت من إيصال أفكاري وفلسفتي إلى الفريق في هذا الوقت القصير من خلال العمل الجاد المكثف، وأن اللاعبين يقومون بتطبيقها بشكل أفضل يومًا بعد يوم".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نواصل العمل معا حتى لا نفقد التركيز من أجل تحقيق المزيد من أهدافنا وطموحاتنا".

واختتم المدرب السويسري "شكرًا لكل من ساهم في هذا النجاح!".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري.