المصري البورسعيدي يحقق انتصاره الأول في الدوري بثنائية أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق المصري البورسعيدي انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة المصري البورسعيدي ضد إنبي على استاد برج العرب بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

ودخل المصري المباراة بالتشكيل التالي: "محمود جاد، عماد الدين بوبكر، محمد دبش، حسين السيد، كريم العراقي، فريد شوقي، إيزي إيميكا، عبدالرحيم دغموم، إلياس جلاصي، جريندو، مروان حمدي".

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي: "عبدالعزيز البلعوطي، علي فوزي، أحمد يوسف، خال رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كبو، إيريك تراوري، مودي ناصر، محمد حمدي".

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على أحداث المباراة حتى جاءت الدقيقة 73 والتي شهدت الهدف الأول للمصري البورسعيدي عن طريق مروان حمدي.

وأَضاف عبدالرحمن دغموم الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 93، ليحسم الفريق البورسعيدي المباراة بفوز ثمين هو الأول له في الدوري هذا الموسم.

وكان المصري بدأ موسمه الجديد بالخسارة من سيراميكا بثلاثة أهداف ثم تعادل سلبيا مع بيراميدز.

وبهذه النتيجة، يرفع المصري رصيده للنقطة 4 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتوقف إنبي عند نقطة واحدة من هزيمتين وتعادل وحيد.