رئيس أسوان يكشف لمصراوي مستقبل ربيع ياسين بعد الهزيمة الثالثة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أعرب الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة أسوان وغزل المحلة على اعلى ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وقال رئيس أسوان في تصريحات خاصة لمصراوي إن هناك اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث مصير الفترة القادمة.

وأكد أن كل ما تردد عن اعتذار الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين غير صحيح، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لم ينعقد حتى الآن.

وأضاف أن الجميع غاضب من نتائج الفريق وعدم الحصول على أي نقاط منذ بداية الدوري في أول ثلاث مباريات بالموسم الجديد.

وخسر أسوان - العائد إلى الدوري الممتاز- أول ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.