تشيلسي يخسر برباعية أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض فريق تشيلسي لخسارة مذلة أمام مضيفه برايتون، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بضغط قوي من فريق برايتون، حيث وصل الفريق المستضيف إلى مرمى كيبا مرتين لكن دون تسجيل، بعد تألق واضح من البرازيلي تياجو سيلفا، الذي أنقذ مرمى فريقه مرتين بإبعاد الكرة من على خط المرمى.

وخلال ثواني، تمكن تروسارد من فك شفرة البرازيلي، ونجح في تسجيل هدف برايتون الأول في الدقيقة الخامسة بعد مراوغة الحارس الإسباني كيبا.

تمكن بعدها أصحاب الأرض من إضافة الهدف الثاني بركلة ركنية حولها لوفتس تشيك لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه بعد مرور أقل من ربع ساعة على صافرة البداية.

وقبيل نهاية الشوط الأول، أضاف برايتون الهدف الثالث عن طريق مدافع تشيلسي تشالوباه الذي هز شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 42، لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة كارثية على مدرب برايتون السابق وتشيلسي الحالي، جراهام بوتر.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح البلوز في زيارة شباك الحارس الإسباني سانشيز، بعد عرضية حولها هافرتيز في المرمى ببراعة.

وقبيل نهاية اللقاء، نجح باسكال جروس في تسجيل هدف برايتون الرابع، ليؤكد على حصول برايتون على النقاط كاملة رافعًا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما توقف تشيلسي صاحب المركز الخامس عند 21 نقطة.