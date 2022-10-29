الامارات | خطأ قاتل من أفضل لاعبي المباراة يُسعد خورفكان ويبكي دبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان انتصاراً ثميناً على دبا الفجيرة بهدف نظيف، السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ورفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط مقابل نقطة واحدة لدبا الفجيرة، ولعب "النواخذة" بأربعة مقيمين للمرة الأولى في الموسم وتمكنوا من تعويض الأجانب بشكل مميز وظهر حارس دبا الفجيرة حميد عبدالله نجما للمباراة لتصدياته المميزة.

وكاد خورفكان أن يتقدم بشكل مبكر بعد هجمة سدد خلالها مهاجمه جونينهو كرة ارتدت من الحارس حميد عبدالله ابعدها مدافع دبا الفجيرة العراقي محمد مصطفى ببسالة في أول ثواني المباراة، وسدد الجزائري مهدي عبيد كرة صاروخية امسكها حارس دبا الفجيرة في الدقيقة 20.

وفي اول هجمة خطرة في الشوط الثاني فرط لاعب خورفكان جونينهو بفرصة هدف بعد ان تاخر بتسديده للكرة التي وصلته من زميله ايلتون فيليبي في الدقيقة 68 وتدخل مدافع دبا محمد مصطفى وابعد كرة خطيرة من امام البرازيلي فاليمور كادت ان تتسبب بهدف في الدقيقة 72.

وتصدى حارس دبا الفجيرة لكرة سددها اليوناني بانجوتيس من ضربة حرة مباشرة كانت في طريقها للمرمى في الدقيقة 77، وكاد أن يسجل دبا الفجيرة لولا ان تسديدة المونتينيغري الكسندر ذهبت جنب القائم في الدقيقة 87.

ومنح حكم المباراة سبع دقائق وقت بدل ضائع تمكن خلالها خورفكان من تسجيله هدف الفوز عن طريق كرة رأسية سددها اسماعيل الحمادي وأخطا الحارس حميد عبد الله بالإمساك بها رغم انها كانت بين يديه (90+6) لتنتهي بعدها المباراة بفوز ثمين للنسور .