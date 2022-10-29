الامارات | الجزيرة يضع حداً للنتائج السلبية في أكتوبر بفوز ثمين على الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الجزيرة ذاكرة الانتصارات في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عقب فوزه بهدفين نظيفين على حساب ضيفه الوصل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، ليختتم بذلك "فخر أبوظبي" شهر أكتوبر بفوز واحد فقط من أصل خمس جولات (تعادل مع بني ياس 1-1، ومع الشارقة 3-3، وخسر من شباب الأهلي 1-2، وأمام عجمان صفر-1).

ويدين أصحاب الأرض بالفضل للاعبه المغربي أشرف بن شرقي الذي سجل هدفي المباراة، إذ أحرز الأول في الدقيقة 21 عقب مجهود فردي توغل على أثرها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في الشباك، وأضاف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من تمريرة زميله عبدالله رمضان.

ورفع الجزيرة نقاطه إلى 15، وفي المقابل تكبد "الإمبراطور" خسارته الأولى هذا الموسم وتجمدت نقاطه عند 15 نقطة، وهي النتيجة السلبية الثانية على التوالي بعد أن كان قد تعادل في الجولة الماضية على ملعبه أمام اتحاد كلباء 2-2.

