الجملة دي منسمعهاش تاني.. تعليق جديد من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي بالسوبر

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد تغلبه على نادي الزمالك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر": "للعلم، السوبر ده بتاع الموسم اللي فات.. موسم صفري دي ما نسمعهاش تاني".

وتابع: "اتضح إنه تبع الموسم اللي قبل اللي فات. بطولات الأهلي دخلت في بعض".

وكان الحلفاوي هنأ الأهلي بالفوز باللقب قائلا: "ألف مبروك السوبر للنادي الأهلي، ومبروك لكولر وساڤيو وشادي اللقب الأول مع الأهلي".

وفاز النادي الأهلي بالسوبر المصري، عقب تغلبه على فريق الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في رمضان 2021 بمسلسل "القاهرة كابول"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب.