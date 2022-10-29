شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم أسوان بهدف +90 ويعتلى صدارة الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزاً مهماً على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحصد المحلة ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 7 محتلاً صدارة ترتيب فرق الدورى، فيما استمر فريق أسوان فى المركز الـ 17 بدون نقاط.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: أحمد كاستلو - محمد عطوة - أحمد دحروج - محمد مصطفى ميدو، خط الوسط: محمد جدو - مصطفى عناني - عماد فتحي - أحمد خالد، خط الهجوم: ماليك إيفونا - أحمد بالحاج.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - عبد العزيز موسى - مصطفى عبد الرسول - اسلام صلاح - علي فتحي - باي كمارا.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من.. في حراسة المرمي : عمرو شعبان، خط الدفاع: معاذ الحناوي ومصطفي العش وإيهاب سمير ومحمد جابر، خط الوسط: صلاح ريكو وحميد ماو وأحمد النادري وأحمد الشيخ، خط الهجوم: باولون فوافي وعبده يحي.

وعلى مقاعد البدلاء كلاً من.. محمود الحضري وبسام ماهر والسيد الشبراوي وخالد الأخميمي ،وأحمد جعيدي ومحمد بازوكا ومحمد صابرويوسف العش.