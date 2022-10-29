شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه القناة وديا خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، على إقامة مباراة ودية ضد فريق القناه يوم 7 نوفمبر المقبل بدلا من الشهداء استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو من أجل تجهيز جميع اللاعبين تحضيرا للارتباطات المقبلة.

وكان الدراويش قد اتفق مع فريق الرباط والأنوار على خوض المباراة التجريبية الأولي يوم 6 من نفس الشهر القادم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.