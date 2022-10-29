شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد دبش، عماد الدين بوبكر، حسين السيد، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم.

وفي الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، أنتوني أكبوتو، اسلام أبو سليمة، عمرو موسى، اسلام عطية، عمرو مرعب، عمرو طارق، محمد عنتر، أحمد الشيخ.

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الثالث لإيهاب جلال مع المصري، ومازال مدرب المصري يبحث عن أول انتصاراته مع الفريق في ولايته الثانية، حيث خاض المصري مباراتين في الدوري تحت قيادة إيهاب جلال، خسر في الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، وتعادل سلبياً في المباراة الثانية أمام بيراميدز.