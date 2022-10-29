شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يؤازر الأثقال البارالمبى فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال، على مؤازرة ومساندة لاعبى منتخب الأثقال البارالمبى خبال منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتواجد محمد إيهاب فى صالة المنافسات لمؤازرة ومساندة اللاعبين وحثهم على بذل اقصى جهد وتحقيق اللقب الأفريقى فى المنافسات.

وتوجت صفاء إبراهيم، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالمركز الثانى وفضيتين بالبطولة الأفريقية.

وتوجت اللاعبة بالفضيتين فى وزن 73 ك فى الوزن والمجموع، بينما توجت بالذهبية لاعبة نيجيريا كاميلا المعروف محققة رقم أفريقيا جديدا، حيث تمكنت من رفع وزن 145.

وفيما يخص وزن 87 ك فحققت راندا تاج ميداليتين فضيتين فى الوزن والمجموع، بينما توجت رانيا المرشدي ببرونزيتى الوزن والمجموع أيضا، وحققت الذهبية النيجيرية فولشاد أواو فابيو.