شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مدافع الزمالك يستعد للسفر لإنجلترا لإجراء جراحة الركبة، بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد الانتهاء من السوبر المحلي .

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، بثنائية نظيفة بتوقيع البرازيلي سافيو وكريم فؤاد خلال اللقاء الذى جمعهما أمس الجمعة باستاد هزاع بن زايد فى أبو ظبى.

مدافع الزمالك يستعد للسفر لانجلترا لإجراء جراحة الركبة

يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك السفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، والتي يغيب على أثرها من 4 أشهر إلى ستة أشهر، ويسعى الونش لإجراء العملية في أقرب فرصة للعودة مجددا في أقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد.

20 ميدالية حصيلة اليوم الثانى لأبطال رفع الأثقال البارالمبيين ببطولة أفريقيا

يوم جديد وحصاد حافل بالميداليات لأبطال مصر البارالمبيين فى بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة حاليًا بمصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

حصد الثنائى المصرى نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ومروان الشوربجى لاعب هليوبوليس والمصنف السابع لقب الأفضل فى شهر أكتوبر الجارى بعد تألقهما خلال مشاركتهما فى البطولات وحصولهما على أعلى النقاط فى التصنيف العالمي.