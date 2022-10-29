منافس مصر الأولمبي.. زامبيا تعبر سيراليون بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تمكن منتخب زامبيا الأولمبي من عبور عقبة سيراليون، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وحقق المنتخب الزامبي فوزا صعبا أمام نظيره السيراليوني بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم السبت، بعدما كان قد تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة هدف لكل منتخب.

وجاء هدف الفوز لمنتخب زامبيا الأولمبي عن طريق أندريو فيري في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وينتظر منتخب زامبيا، الفائز من مواجهة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الإيسواتيني في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإيسواتيني، غدا الأحد، بملعب الإسكندرية، بعدما كان قد تعادل سلبيا في لقاء الذهاب

ومن المقرر أن تحتضن المغرب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو من العام المقبل بمشاركة 8 منتخبات، يتأهل منها 3 منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024.